Un fost mare fotbalist a murit

Peiro, care a fost mijlocas, si-a facut un nume la Atletico Madrid , la care a jucat intre 1955 si 1962, reusind 127 de goluri in 221 de meciuri . Cu echipa madrilena a castigat de doua ori Cupa Spaniei si o data Cupa Cupelor (1962), dupa care a evoluat in Italia, la Torino (1962-1964), Inter Milano (1964-1966) si AS Roma (1966-1970). Cu Inter a triumfat de doua ori in Serie A si tot de doua ori in Cupa Intercontinentala, iar cu Roma, in Cupa Italiei (1969).In 1970 a revenit la Atletico, pentru ca anul urmator sa agate ghetele in cui.Peiro a jucat la Mondialele din 1962 si 1966, unde Spania nu a trecut de faza grupelor. Fostul mijlocas a pregatit mai multe echipe, inclusiv Atletico, pentru cateva luni, in 1990. Cea mai reusita experienta ca antrenor a avut-o la Malaga, intre 1998 si 2003.