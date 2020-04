Un fost mare fotbalist a murit din cauza COVID-19

Ziare.

''Norman a fost transportat la spital saptamana trecuta dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19 si, in ciuda faptului ca a luptat cu virusul si a eforturilor depuse de medici, a pierdut batalia in aceasta dimineata'', a precizat echipa de liga secunda pe site-ul sau oficial.Fundasul Norman Hunter a jucat 776 de partide in 15 ani pentru Leeds United si a strans 28 de selectii la echipa nationala , cu care a participat si la Cupa Mondiala din Mexic (1970). Hunter a fost rezerva in meciul castigat de Anglia cu 1-0 in fata Romaniei.Hunter a cucerit doua titluri de campion national, o Cupa si Cupa Ligii, pierzand o finala de Cupa Campionilor Europeni in 1975 contra lui Bayern Munchen A fost cel dintai castigator al premiului de cel mai bun fotbalist al anului (1974), oferit de Asociatia jucatorilor (PFA).''Lasa un mare gol in familia Leeds United, dar mostenirea sa nu va fi uitata niciodata, iar gandurile noastre se indreapta spre familia si prietenii sai in aceste momente dificile'', se mai arata in mesajul clubului Leeds.