Un fost mare fotbalist a murit: Mesajul transmis de Rafa Nadal

Ziare.

com

Michael Robinson a murit la varsta de 61 de ani la Madrid, Spania.El avea o relatie apropiata cu Rafa Nadal, caruia i-a luat mai multe interviuri pentru postul Movistar, unde era analist."Ne-am trezit cu trista veste despre moartea unuia dintre noi. Tu ai fost cel care ne-a facut mereu fericiti. Iti suntem recunoscatori! O imbratisare si toate incurajarile posibile pentru familia ta", a scris Rafa Nadal pe Twitter Michael Robinson a jucat in cariera pentru Preston, Manchester City , Brighton, Liverpool, QPR si Osasuna.El are 24 de aparitii in nationala Irlandei, intre 1980 si 1986.C.S.