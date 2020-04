Un fost mare fotbalist anunta ca a invins cancerul

Ziare.

Castigator al Ligii Campionilor cu Juventus Torino in 1996, Gianluca Vialli a declarat pentru publicatia La Repubblica ca a invins cancerul de pancreas diagnosticat in 2018, dupa un tratament de 17 luni cu citostatice."A fost dificil, chiar si pentru cineva rezistent la suferinta, atat fizic, cat si mental. Dar ultimele teste facute nu au mai aratat niciun semn al bolii", a spus fostul jucator al "Squadrei Azzurra" (59 selectii, 16 goluri ), in varsta de 55 de ani."Recapatarea sanatatii inseamna sa ma pot uita din nou in oglinda, sa vad cum imi creste iar parul, fara sa-mi desenez sprancenele cu creionul. Ma simt foarte norocos in raport cu multe alte persoane", a spus fostul fotbalist.Vialli a facut referire si la victimele coronavirsului, la "cei care sunt internati in spitale si mor singuri, departe de apropiati pentru a se evita infectarea, iar funeraliile lor nu pot fi efectuate. Este oribil".