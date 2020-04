Un fost mare fotbalist, infectat cu Covid-19

Ziare.

com

Fostul mare fotbalist britanic, ajuns la 76 de ani, primeste tratament, relateaza The Guardian "Putem sa confirmam ca legenda lui Leeds si a nationalei Angliei, Norman Huntes, se afla in prezent in spital, dupa ce-a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Continua sa lupti, Norman, suntem toti altaturi de tine", se arata intr-un comunicat al clubului Leeds United.Norman Hunter a facut parte din lotul Angliei care a castigat Cupa Mondiala din 1966.In total, Norman a strans 28 de selectii si a marcat doua goluri pentru nationala Albionului.La nivel de club, Norman Hunter a jucat timp de 14 ani pentru Leeds, cu care a castigat de doua ori titlul.A mai evoluat pentru Bristol City si Barnsley.I.G.