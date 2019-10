Un fost mare fotbalist, jefuit sub amenintarea armelor

Ziare.

com

Claudio Marchisio a fost deposedat de o suma de bani si de mai multe bijuterii dupa ce patru hoti au reusit sa patrunda in complexul rezidential in care acesta locuieste.Potrivit celor de la Gazzetta dello Sport , infractiunea s-a petrecut marti seara, intr-un moment in care Marchisio si sotia lui se pregateau sa plece in oras.Patru indivizi mascati si inarmati i-au fortat sa le dea banii si bijuteriile pe care ii aveau la ei, iar apoi au disparut cu o masina parcata in apropiere.Imediat dupa incident, fostul international a anuntat politia, care a declansat o ancheta.Marchisio locuieste intr-un complex rezidential din apropiere de Torino, acolo unde accesul se face prin introducerea unui cod numeric, toata zona fiind supravegheata video.M.D.