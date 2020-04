Un fost mare fotbalist roman are coronavirus

Ziare.

Omul care a scris istorie in tricoul banatenilor a anuntat ca se simte bine si ca este asimptomatic.Totusi, el a refuzat internarea, pe motiv ca doreste sa fie aproape de familie."N-am nimic, nu ma doare nimic. Au venit sa ma testeze doar pentru ca au gasit-o pe nora-mea pozitiv, apoi si pe fiu-meu, Miro. Au vrut sa ma duca la spital, dar n-am cum sa plec. Nevasta-mea, Mariana, a facut accident vascular luna trecuta. Nu misca deloc mana stanga si piciorul stang. E la pat. Are nevoie de mine, nu pot s-o las singura acasa, pe ea, pe copii si pe mama, care are aproape 90 de ani. Stam cu totii impreuna, casa e mare.Stau pe telefoane. Am vorbit in stanga, in dreapta, sa mi se dea solutii. Am ajuns pana la Prefectura. N-au solutii. Eu daca ma duc la spital, cine are grija de mama, de nevasta-mea, de copii? Le-am oferit varianta sa ne izoleze, sa ramanem acasa, cineva, un cunoscut de-al meu, sa ne-aduca cele trebuitoare. Mi le lasa la poarta, eu ii transfer banii pe card. Pana nu-mi da nimeni solutii, nu plec! N-am cum s-o las balta pe mama. Nici pe nevasta-mea, la greu. Suntem impreuna de 44 de ani, din 1976.", a spus Miroslav Giuchici senior pentru Gsp In total, Giuchici a marcat 49 de goluri in cele 167 de meciuri disputate in Divizia A.Miroslav Giuchici este tatal lu Miroslav Matea Giuchici Jr., care in cariera a evoluat la Steaua, UMT, Bistrita, Brasov, Unirea Alba Iulia si Jiu. Si fiul acestuia a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.C.S.