Un fost presedinte de club din Italia a murit la doar 37 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu COVID-19

Duminica s-a dat publicitatii faptul ca un fost presedinte la cluburile de fotbal Pizzighettone si Pergolettese, din Serie C, Andrea Micheli, a incetat din viata la doar 37 de ani, dupa ce a fost infectat cu noul virus SARS-CoV2.Micheli a contractat aceasta boala, COVID-19, in urma cu doua saptamani, cand a fost si internat in spital, in Milano, in regiunea Lombardia, cea mai afectata din Italia, in nordul Peninsulei, scrie cotidianul Il Giorno In mandatul sau de presedinte la Pergolettese, Andrea Micheli a obtinut promovarea din Serie D in Serie C, in 2012. A activat in fotbal pana in 2016, cand s-a retras definitiv din acest sport.In ultimele 24 de ore, Italia a inregistrat 793 de decese, iar in total, 6.557 de italieni au contractat boala, 4825 de oameni murind in Peninsula pana acum.Citeste si:D.A.