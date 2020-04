Un fost sportiv roman povesteste prin ce a trecut pentru a invinge coronavirusul: Medicii n-au vrut sa-l testeze initial si l-au trimis acasa

Ziare.

com

Ghete a dezvaluit ca pe data de 31 martie a mers la Spitalul Judetean din Zalau, dupa ce medicul de familie i-a transmis sa faca acest lucru fie cu masina personala, fie sa cheme ambulanta. El isi luase temperatura si avea 38.6 grade, plus alte simptome ale coronavirusului.Totusi, Ghete afirma ca medicii de aici au refuzat sa il testeze."Am stat la triaj, dupa care am fost izolat intr-o camera cu geamurile deschise in care era foarte frig, de am crezut ca inghet. Dupa 40 de minute, in care nu m-a intrebat nimeni nimic, am intrat in panica si am sunat-o pe sotia mea, care a venit si a facut gura pe afara. Intr-un tarziu, a venit o doctorita, careia ii era frica sa se apropie de mine.A stat la vreo 3 metri de mine, nu m-a consultat, nimic. Afara imi luase temperatura si cica aveam 36 grade C si ceva, dar eu ma simteam rau. Am solicitat un test de coronavirus. Am fost refuzat si am plecat acasa, nu inainte de a merge la farmacia de la Ciobanca, unde mi-am cumparat un nou termometru digital. M-am gandit ca fusese stricat al meu... Cand am mers acasa, cu noul termometru aveam 38.6 grade C", a spus Ghete pentru Sportul Salajean Dupa trei zile, el a facut o noua incercare si de aceasta data a fost testat si a aflat ca are coronavirus."Zilnic, imi luau sange si imi faceau teste. In fiecare zi, la mine exista un progres. Nu am mai avut temperatura si medicii mi-au schimbat tratamentul, un tratament foarte bun, cu o singura tableta pe zi.Pentru mine, boala nu a fost una agresiva. Cu toate acestea, au existat mai multe momente grele cand te trec niste ganduri negre. Psihic, e greu, desi eu am crezut ca sunt un om tare", a spus Ghete.El a stat internat 9 zile in spital si spune ca a fost declarat vindecat. Al doilea test ar fi fost efectuat la doar o saptamana distanta, desi procedura anuntata de autoritati anunta ca al doilea test se face la 14 zile."Dupa ce testul a fost negativ de doua ori, doctorii au spus ca am fost vindecat din punct de vedere clinic si medical si ca nu mai pot transmite si nu mai pot lua virusul. Am imunitate. Am invins virusul!", a mai spus Ghete.C.S.