Un fotbalisit important si-a anuntat retragerea internationala

"La varsta de 32 de ani, a venit si pentru mine momentul sa ma retrag de la echipa nationala , pentru a lasa loc tinerilor care au facut o munca incredibila si au cucerit bronzul la CAN 2019", a scris fostul mijlocas al echipei Chelsea pe contul sau de Instagram.Obi Mikel a purtat tricoul nationalei tarii sale de 89 de ori si a inscris 6 goluri , cucerind Cupa Africii pe Natiuni in 2013. El a mai castigat cu "Super Vulturii" medalia olimpica de bronz la Rio de Janeiro in 2016,.Mikel, care a evoluat in sezonul trecut la Middlesbrough (liga a doua engleza), isi va continua cariera de jucator in Turcia, la Trabzonspor.