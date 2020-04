Un fotbalist a fost ucis in fata propriei case: Atacatorii l-au confundat

Ziare.

Jucatorul legitimat la Guayaquil City a fost confundat de atacatori, conform oficialilor echipei."Era un fotbalist tanar, respectuos si educat. Atacatorii l-au confundat cu altcineva cand l-au vazut in fata usii casei sale", a afirmat Carlos Franco, oficialul echipei.Edwin Espinoza era in autoizolare la locuinta sa din orasul Guayaquil.Ecuardor traverseaza o situatie dificila in contextul pandemiei de coronavirus, iar multe victime sunt abandonate pe strazi.C.S.