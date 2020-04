Un fotbalist a primit o amenda uriasa pentru ca a condus o masina care ii era interzisa

Ziare.

Coman si-a cerut scuze vineri in Bild, deoarece, potrivit publicatiei, regulamentul intern al clubului ii obliga pe jucatori sa conduca Audi sau alte masini ale grupului Volkswagen ''As vrea sa imi cer scuze clubului si lui Audi pentru faptul ca nu am condus o masina a marcii clubului ... a fost o greseala, imi dau seama'', a afirmat internationalul francez de 23 de ani, care a dat asigurari ca nu putea folosi masina sa obisnuita din cauza unei oglinzi retrovizoare avariate.Constructorul german de automobile detine 8,33% din capitalul clubului Bayern si recent a semnat un nou acord de parteneriat cu gruparea bavareza pana in 2019, pentru o suma de 800 de milioane de euro.Pentru a-si rascumpara greseala, Coman a propus sa faca o vizita angajatilor uzinei Audi din Ingolstadt pentru o sedinta de autografe cand vor fi ridicate restrictiile pentru pandemia de Covid-19.Liderul din Bundesliga a reluat antrenamentele, ca si alte echipe din Bundesliga, in grupuri mici de jucatori, respectand regulile distantarii sociale.