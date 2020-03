Un fotbalist a ramas singur impreuna cu sotia intr-un hotel cu 17 etaje: Angajatii i-au predat cheile si au plecat

Ziare.

Angajatii hotelului au plecat la casele lor, dupa ce autoritatile din Argentina le-au cerut cetatenilor sa nu mai iasa din case.Conform Ole , in hotelul cu 17 etaje se mai afla doar Danilo Ortiz si sotia sa.Inainte sa plece, angajatii hotelului i-au lasat inclusiv cheile."Managerul mi-a transmis ca toata lumea pleaca, dar mi-a lasat cheile. Asa mai putem sa iesim cand avem nevoie de alimente. Doamnele de la curatenie mai vin pe aici. Timpul trece greu, mai ales ca nu putem sa iesim. Ne uitam la filme, vorbim pe Skype si ne umplem timpul cum putem", a spus Ortiz pentru Ole.Danilo Ortiz este legitimat la Godoy Cruz. El are doua experiente in Europa, la Palermo si Elche.C.S.