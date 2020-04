Un fotbalist al lui Montpellier, in coma indusa dupa ce a fost infectat cu coronavirus

Ziare.

Junior Sambia are 23 de ani si evolueaza pe postul de mijlocas la gruparea de Ligue 1 Montpellier, el fiind primul jucator din prima liga franceza infectat cu acest coronavirus, conform Goal El a fost internat pe 24 aprilie la terapie intensiva dupa ce a prezentat mai multe simptome de COVID-19. Duminica, impresarul lui Sambia a vorbit in presa franceza despre starea jucatorului sau, aflat deja in coma indusa."Starea sa este stabila acum. Nu s-a deteriorat, nici nu s-a imbunatatit. E greu. Chiar a respectat izolarea, a facut totul bine. Probabil a contractat virusul in timp ce era la cumparaturi. Timp de trei zile a avut diaree severa, un fel de gastroenterita.Apoi, marti dimineata s-a dus la spital. Eu am mers la el si tocmai a primit rezultatul de la al doilea test. Acesta este negativ. Trebuia sa iasa miercuri din spital, dar apoi starea plamanilor sai s-a inrautatit. A schimbat doua spitale inainte sa fie plasat in coma indusa", a punctat Frederic Guerra.Junior Sambia este un jucator francez care activeaza din 2017 la Montpellier. Are aici 72 de partide si doua goluri marcate in acest rastimp.A fost crescut de academia lui Lyon si are ca pozitie favorita in teren pe aceea de mijlocas defensiv.D.A.