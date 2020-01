Un fotbalist britanic cu peste 500 de meciuri in Albion a murit la doar 39 de ani

Ziare.

Fostul fotbalist al lui Cardiff City sau Southend, Chris Barker, a murit la doar 39 de ani, pe 1 ianuarie 2020, dupa cum a anuntat pe reteaua de socializare Twitter agentia World in Motion , agentia care il reprezenta pe fostul fotbalist."Cu mare tristete am aflat despre trecerea prematura si tragica in nefiinta la varsta 39 de ani a lui Chris Barker. El a fost clientul nostru atata timp cat a jucat cele peste 500 de meciuri de campionat la cluburi ca Barnsley, Cardiff City, Queens Park Rangers si Plymouth Argyle. Mai mult, Chris a fost o persoana minunata, un gentleman. A fost o placere sa lucram cu el", punctau cei de la agentia citata mai sus.Politia din Tara Galilor a confirmat faptul ca l-a gasit pe Barker mort in locuinta sa in prima zi a anului. Momentan nu au fost facute publicitatii cauzele mortii, dar se pare ca ea nu a fost una suspecta.De asemenea si clubul Cardiff a tinut sa publice un comunicat de presa in care deplange moartea fostului sau fotbalist din perioada 2002 - 2007: "Cardiff City a primit socant si cu tristete vestea trecere in nefiinta a fostului nostru fundas, Chris Barker".In sezonul 2004/2005, fundasul Barker a fost ales fotbalistul anului la Cardiff.Fotbalistii lui Barnsley, si ea o fosta echipa a lui Barker, au anuntat ca vor purta banderole negre in urmatoarea partida de campionat, in Championship, cu Derby.D.A.