Un fotbalist cunoscut a fost suspendat pentru ca "dinamiteaza toate eforturile in lupta cu noul coronavirus"

Ziare.

com

Nemtii au luat aceasta decizie dupa ce Kalou a publicat un filmulet in care arata ca nimeni din cadrul clubului nu respecta distantarea sociala.Astfel, jucatorii sunt filmati in timp ce isi strang mainile si stau foarte aproape, discutand despre reducerile salariale.De asemenea, in filmare apare inclusiv medicul echipei Hertha Berlin."Cu acest clip, Kalou dinamiteaza toate eforturile pe care le facem in lupta cu noul coronavirus. Va fi suspendat si de la antrenamente, dar si de la eventualele partide", a anuntat Hertha Berlin.Salomon Kalou a evoluat in cariera la Feyenoord, Excelsior, Chelsea Lille , iar din 2014 este la Herth Berlin.In nationala Coastei de Fildes el a marcat 28 de goluri in 97 de partide.C.S.