Un fotbalist cunoscut a prins un hot in timpul pandemiei de coronavirus: A fugit dupa el pe strada

Situatia grava din Italia a dus la evenimente neplacute, insa Thiago Cionek a dat dovada de curaj si a prins un hot care a furat dintr-un magazin de tigari.Fotbalistul de la SPAL l-a surprins pe hot in timp ce fura, l-a alergat cateva sute de metri, l-a imobilizat si a chemat politia.El a fost felicitat apoi de primarul orasului, Alan Fabbri, pentru curajul de care a dat dovada."Dupa ce am auzit ce s-a intamplat, l-am sunat pe Thiago ca sa-l felicit. A facut un gest de generozitate si altruism, mai ales ca vine intr-un moment atat de special.Sa vezi un jaf si sa te implici fara teama, sa-l fugaresti pe strada, inseamna ca iti pasa de ce se intampla in acest oras", a spus Fabbri, citat de Football Italia Thiago Cionek este un fundas central cu origini braziliene in varsta de 33 de ani. El a ajuns la SPAL in 2018 si are cetatenie poloneza, fiind naturalizat.C.S.