Un fotbalist cunoscut, condamnat la inchisoare dupa ce a incalcat restrictiile instituite pe perioada pandemiei de coronavirus

Jucatorul echipei saudite Al Ittihad a fost arestat vineri dupa amiaza pentru incalcarea regulii care interzice adunarea persoanelor in grupuri mai mari de cinci, internationalul fiind alaturi alte 19 persoane, la o petrecere intr-un hotel din Belgrad.Prijovic, fost jucator al echipei PAOK Salonic pe vremea cand aceasta era antrenata de Razvan Lucescu, a pledat vinovat in fata procurorului, in schimbul celei mai usoare pedepse, dar verdictul sau trebuie ratificat de tribunal.Prijovic, 29 ani, este considerat a fi fotbalistul sarb cu cel mai mare salariu, dupa ce a semnat un contract pe patru ani si jumatate in ianuarie anul trecut, pentru 19,25 milioane euro.Dupa cum relateaza cotidianul Blic de duminica, Al Ittihad este nemultumita de evolutiile lui Prijovic, dar contractul poate fi reziliat fara plata salariului daca jucatorul afecteaza imaginea clubului. Potrivit sursei mentionate, arestul lui Prijovic ar furniza clubului saudit argumentul pentru concedierea atacantului fara compensatie.