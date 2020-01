Un fotbalist de 25 de ani din Anglia a murit dupa un atac criminal

Ziare.

Jucatorul Jordan Sinnott, care evolua pentru gruparea Matlock Town, a incetat din viata la spital, dupa un incident grav care a avut loc pe 25 ianuarie. Jucatorul a fost gasit in centrul localitatii cu craniul fracturat, iar clubul sau a emis un comunicat oficial de presa pe aceast tema "Ne pare extrem de rau sa anuntam faptul ca Jordan Sinnott si-a pierdut viata inaintea orei 7, in aceasta seara. Familia sa si prietenii se aflau langa el, la capatul patului, iar noi le trimitem sincere condoleante in aceste clipe foarte triste.Din ce am inteles de la politie, ca urmare a unui atac in centrul Retford, ieri seara, Jordan a fost gasit fara cunostinta si cu o fractura suspecta de craniu", se arata in postarea facuta de cei de la Matlock Town, numiti si "gladiatorii", acolo unde Sinnott evolua ca fundas dreapta in ligile inferioare ale Angliei.El este fiul fostului fotbalist si actual antrenor Bantam Lee Sinnott (54 de ani).Matlock Town este o formatie infiintata in 1878 si evolueaza in divizia a saptea britanica, fiind pe locul 20 din 22 de formatii.Partida Mickleover Sports - Matlock Town care trebuia sa se dispute in acest week-end in runda curenta de campionat a si fost anulata din acest trist motiv.D.A.