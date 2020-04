Un fotbalist de top, amendat dupa ce a incalcat regulile privind izolarea

Ziare.

com

Boateng a parasit Munchenul pentru a-si vedea fiul, probabil bolnav, dar campionul mondial din 2014 a fost victima unui accident rutier fara gravitate, potrivit unui post local de televiziune."Indepartandu-se la o asemenea distanta de locuinta sa, Jerome Boateng a incalcat directivele clubului", pe care "jucatorii trebuie sa le urmeze in situatia actuala, in conformitate cu reglementarile guvernamentale bavareze privind restrictiile de iesire si recomandarile autoritatilor de sanatate" a afirmat Bayern intr-un comunicat."Bayern se confirma a fi un model", a conchis clubul german, adaugand ca va dona banii din amenda spitalelor din Munchen."Stiu ca a fost, cu siguranta, o greseala de a nu informa clubul cu privire la plecarea mea, dar in acel moment aveam mintea doar la fiul meu", a declarat Boateng pentru ziarul Bild."Nu era intr-o stare de sanatate prea buna. Daca un fiu il suna pe tatal sau, atunci desigur ca ma duc orice ar fi, indiferent de ora din zi", a adaugat fundasul.