Un fotbalist declarat mort a fost gasit in viata patru ani mai tarziu!

In urma cu patru ani, fostul jucator al lui Schalke a fost declarat mort intr-un accident rutier produs in Congo.Dar publicatia germana Bild anunta ca fotbalistul ajuns la varsta de 33 de ani e bine sanatos si lucreaza chiar in Germania!Cazul a ajuns pe mana procurorilor, care suspectaza ca fosta sotie a fotbalistului ar fi pus la cale tot acest scenariu pentru a incasa polita de asigurare de viata a acestuia."Ne-a spus ca, pe cand se afla in Congo, in luna ianuarie a anului 2016, a fost lasat in pustietate de prietenii sai fara acte, bani si telefon", a declarat procurorul sef Anette Milk.Fostul fotbalist va fi acum martor in procesul intentat fostei sale sotii de catre procuratura din Essen.Hiannick Kamba a jucat pentru echipele de tineret ale clubului Schalke si pentru Germania Gladbeck, inainte de a atarna ghetele-n cui.I.G.