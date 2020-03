Un fotbalist diagnosticat cu COVID-19 avertizeaza: "Nu e de gluma". Cu ce probleme s-a confruntat

Ziare.

Varful in varsta de 28 de ani a petrecut 8 zile conectat la oxigen."Dupa cum cativa dintre voi stiti, am fost testat pozitiv cu COVID-19 in urma cu doua saptamani. Am petrecut 8 zile in spital conectat la oxigen deoarece nu mai puteam sa respir pe cont propriu. M-am temut pentru ca nu stiam ce urmeaza. Din fericire, am trecut peste si acum am inceput sa ma simt mai bine", a povestit Lee Duffy pe pagina sa de Twitter."Sfatul meu este sa nu luati situatia in gluma, este extrem de serioasa", a continuat acesta.40.000 de persoane au contractat COVID-19 in Irlanda.I.G.