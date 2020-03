Un fotbalist din Germania are coronavirus

Ziare.

Clubul care evolueaza in liga a doua din Germania a anuntat ca acesta a fost plasat in carantina.In schimb, ceilalti fotbalisti ar fi in siguranta deoarece nu ar fi avut contact cu jucatorul in varsta de 23 de ani.Timo Hubers a fost crescut de Hannover 96 si are opt prezente pentru prima echipa a nemtilor.Hannover 96 se afla pe locul 9 in liga a doua din Germania, cu 32 de puncte acumulate pana acum.In Germania si-au pierdut viata 3 persoane din cauza epidemiei de coronavirus, iar 1.622 au fost depistate pozitiv.C.S.