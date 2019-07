Un fotbalist din nationala Romaniei, indignat de tratamentul de care a avut parte in Italia

Ziare.

La aceasta grupare, Mitrita a fost antrenat de Zdenek Zeman, considerat unul dintre cei mai duri antrenori din istorie.Mitrita spune ca a vrut chiar sa se lase de fotbal din cauza felului in care acesta s-a purtat cu el."Ce-am patit cu el, m-a chinuit de mi se luase de fotbal, imi venea sa ma las... Trebuia sa urcam scari intr-un singur picior si sa caram saci ca hamalii! Mie, pentru ca aveam 60 de kilograme, mi-a pus in spinare un sac de 60, gata sa-mi rupa coloana! Uneori, parca ii ura pe fotbalisti, asa ii chinuia", a povestit Mitrita pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Dupa experienta de la Pescara, Mitrita s-a intors in Romania, la U Craiova, unde a avut evolutii foarte bune si a fost vandut in SUA, la NYC FC Mitrita a marcat 4 goluri in cele 14 meciuri disputate pana acum in tricoul americanilor.C.S.