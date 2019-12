Un fotbalist din Spania a murit la doar 32 de ani dupa un accident violent de masina

Ziare.

Fotbalistul spaniol Jose Miguel Hernandez a incetat din viata la doar 32 de ani, dupa un grav accident de masina. Jucatorul a intrat cu autovehiculul intr-un palmier, in Costa Teguise, Spania.Cunoscut si cu porecla de "Semi", Hernandez s-a lovit violent cu masina personala de un palmier, in timp ce se afla la volan. Jucatorul nu a mai putut fi salvat, chiar daca medicii au intervenit de urgenta.Jose Miguel Hernandez a fost unul dintre cei mai apreciati fotbalisti din liga a treia spaniola, el fiind legitimat pentru cinci sezoane la UD Lanzarote. In plus, in cariera sa le-a mai bifat in CV si pe Levante B, Alzira, Conquense, Calahorra, Jerez, L'Hospitalet, Aguilas, Puertollano, Gandia si Huracan.Anuntul a fost facut de fosta sa echipa UD Lanzarote: "Dorim sa transmitem condoleantele noastre familiei si prietenilor, in urma pierderii suferite. Multe incurajari!".D.A.