Un fotbalist francez se declara uimit de lucrurile gasite in Romania

Ziare.

com

Jucatorul crescut de Caen si Wolverhampton a afirmat ca nu se astepta ca in tara noastra sa gaseasca stadioane atat de moderne chiar si in Liga 2."Sa fiu sincer cu voi, habar nu aveam ce urmeaza sa gasesc in Romania. Nu stiam absolut nimic despre liga a doua din Romania. Am facut mici cautari inainte sa ajung la FC Arges si am realizat ca facilitatile sunt destul de decente. Spre exemplu, primul meci pe care l-am jucat la noul meu club a fost pe un stadion cu o capacitate de 13 sau 14 mii de spectatori.Erau multi oameni in tribune si meciul a fost televizat. A fost o surpriza tare placuta. Atmosfera este grozava, fanii vin la meciuri . Sunt zgomotosi si ne sustin in fiecare meci asa ca da... este foarte placut", a afirmat Deslandes pentru Get Football News France Sylvain Deslandes are 23 de ani si a ajuns in Romania la inceputul acestui an, dupa ce a semnat cu FC Arges.Fundasul stanga a evoluat la toate nationalele de juniori ale Frantei.El a fost legitimat la Caen, Wolverhampton, Bury, Portsmouth si FC Jumilla.C.S.