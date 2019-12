Un fotbalist important, umilit la Juventus: Scos din lot si ignorat la petrecerea de Craciun

Ziare.

Croatul Mario Mandzukic a fost anuntat la inceputul sezonului ca trebuie sa isi caute echipa pentru ca nu intra in planurile antrenorului, insa nu a reusit sa se transfere.Italienii nu au stat mult pe ganduri si l-au scos din lot, trimitandu-l sa se antreneze de unul singur.Pentru ca umilinta sa fie completa, Mandzukic nici macar nu a fost invitat la petrecea de Craciun a clubului, dupa cum scriu englezii de la Daily Mail Atacantul in varsta de 33 de ani mai are contract cu Juve un sezon si jumatate si nu ar fi dispus sa plece la prima oferta pentru ca la Torino incaseaza un salariu urias, de 5 milioane de euro pe an!Totusi, pana la venirea lui Sarri pe banca tehnica Mandzukic a fost om de baza, reusind sa castige patru titluri, tei cupe si o supercupa in tricoul "Batranei Doamne" de la transferul sau la Torino din 2015.Croatul ar putea insa sa plece in perioada de mercato din iarna, el fiind dorit in Germania si in Anglia.M.D.