Un fotbalist roman, aproape sa prinda transferul carierei

Fotbalistul in varsta de 29 de ani este dorit in Bundesliga, de Werder Bremen , conform Pro TV."Gicu e un jucator extraordinar. Eu, daca as fi antrenor in Bundesliga, ar juca la mine", a spus Vasile Miriuta, antrenorul lui Hermannstadt.Grozav a fost dat afara in urma cu cateva saptamani de ungurii de la Kisvarda, care l-au acuzat ca a fugit de la echipa.El a mai jucat in afara Romaniei pentru Standard Liege , Akhmat Grozny, Karakbukspor si Bursaspor.In Romania, el a fost legitimat la Unirea Alba Iulia, Petrolul, Universitatea Cluj si Dinamo C.S.