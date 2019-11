Un fotbalist rus este dat disparut in Turcia

Ziare.

com

Zaur Sadaev, atacantul celor de la Ankaragucu, a plecat din cantonamentul echipei in pauza competitionala prilejuita de meciurile echipelor nationale, asta chiar daca nu era convocat la reprezentativa rusa.Zilele au trecut, iar varful in varsta de 30 de ani nu a dat niciun semn, astfel ca oficialii au inceput sa se ingrijoreze.Neavand in continuare niciun semn de la jucator, cei de la Ankaragucu au iesit public sa ii anunte disparitia."Zaur Sadaev nu este in lot. Nu il avem alaturi de noi si nu putem lua legatura cu el. Sunt opt zile de cand el nu este cu noi. Cum nu il putem gasi, am simtit ca este cazul sa informam si suporterii", a declarat antrenorul Mustafa Kaplan, citat de Milliyet.Turcii nu suspecteaza ca jucatorul ar fi patit ceva grav, ci ca acesta a decis sa fuga de la echipa din motive inca necunoscute.M.D.