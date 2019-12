Un fotbalist strain acuza ca a fost pacalit in Romania: A semnat rezilierea contractului crezand ca e un act pentru salariu

Ziare.

Grecul Dimitrios Keramidas sustine ca inainte de a pleca acasa pentru vacanta de iarna, cei de la clubul la care era legitimat, Inainte Modelu, i-ar fi dat sa semneze un document.Oficialii echipei i-au transmis ca actul in limba romana era o simpla recunoastere a incasarii salariilor, insa s-a dovedit ca era rezilierea contractului sau."Inainte de a pleca acasa, ni s-a dat sa semnam o hartie scrisa in limba romana si ni s-a spus ca iscalim pentru ca ne-am primit salariile. Dupa trei zile, am fost scosi din grupul de Whatsapp si cineva de la echipa ne-a spus ca am semnat, de fapt, pentru rezilierea contractelor", a spus Dimitrios pentru liga2.ro In situatia lui ar fi si bulgarul Dimov Velizar, insa pana acum acesta nu a reactionat oficial.Cei de la Inainte Modelu se apara si sustin ca nu este treaba lor ca un fotbalist strain nu a inteles ce scria in documentele in limba romana."Keramidas Dimitrios a sosit la Acs Inainte Modelu la inceputul campionatului si a semnat un contract pe un an de zile. Jucatorului i-au fost platite la zi salariile, primele de joc, plus aproximativ 200 euro, reprezentand o parte din cheltuielile cu transportul cand a sosit in Romania (neavand intelegere prealabila pentru aceasta plata).Cu doua etape inainte de finalul turului de campionat, jucatorul a fost informat de conducerea tehnica sa-si procure bilet de avion doar dus, pentru ca nu mai intra in vederile clubului pentru returul de campionat, semnand, de altfel, si rezilierea contractului. Nu este problema clubului ca el nu a inteles ceea ce a semnat, avand posibilitatea contactarii impresarului sau inainte de a face acest lucru", a transmis presedintele clubului.Inainte Modelu ocupa locul 5 in clasamentul din Liga 3, avand sanse minime la promovare.Dimitros a fost om de baza pentru echipa in prima jumatate a sezonului, evoluand in majoritatea partidelor.