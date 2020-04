Un fotbalist strain nu mai poate pleca din Romania: Imi vine sa urlu

Ziare.

"Sunt bine, dar nu sunt bine. Sunt blocat in casa. Eu la Medias, familia in Cehia. Greseala mare a fost acum doua saptamani, dupa ce s-a blocat campionatul. Trebuia sa fim lasati noi, strainii, sa putem pleca din Romania, fiecare la familia lui. Am pierdut timpul, iar acum sunt blocat aici. Unde sa te mai duci? Aeroportul e blocat, nu mai sunt curse. Si asteptam ce? Stam si ne antrenam degeaba.Suntem multi straini in Liga 1 , iar 50 la suta suntem fara familie. Unii nu si-au vazut copiii de trei luni, mai dureaza alte trei, deja e prea mult! Pe bune, de fapt e ca la inchisoare, ca nu poti sa-i zici ca esti in vacanta, desi nu faci nimic. Suntem multi in situatia de a ne vedea copiii o data la 6 luni", a spus Droppa pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Apoi, el a afirmat ca sotia sa este insarcinata si trebuie sa nasca din clipa in clipa."Sotia mea e insarcinata, trebuie sa nasca. Azi, maine, zilele astea, poate chiar acum, cand vorbim! Stau aici degeaba, fara sa pot s-o ajut. Va naste un baietel. Fetita noastra de 4 ani ma suna zilnic si plange: "Tati, tu de ce nu vii la noi? De ce nu vii acasa?". Imi vine sa urlu, sa plang si eu, m-ar elibera, jur. Innebunesc! Partea buna e ca la Gaz Metan contractele sunt platite la timp, oamenii au fost corecti mereu", a adaugat Droppa.Deocamdata nu se stie cand vor fi reluate meciurile din Liga 1.C.S.