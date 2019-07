Un fotbalist urias si-a anuntat retragerea: Acum sunt sanatos si asa vreau sa raman

Ziare.

Plecat de la Bayern Munchen in urma cu cateva saptamani, olandezul Arjen Robben a transmis joi un comunicat de presa prin care anunta ca a decis sa agate ghetele in cui.Robben sustine ca a luat aceasta decizie dupa ce a analizat indelung optiunile sale, printre acestea existand si posibilitate de continua sa joace."M-am gandit mult in ultimele saptamani. Asa cum stiti, mi-am rezervat o perioada de timp pentru a lua o decizie informata in privinta viitorului meu dupa ultimul meci pentru Bayern. Si am hotarat sa pun capat carierei mele de fotbalist profesionist. Este fara indoiala cea mai grea decizie pe care am luat-o in viata mea, una in care sufletul si mintea s-au ciocnit.Dragostea pentru joc si convingerea ca poti inca stapani lumea au venit in contradictie cu realitatea care arata ca nu totul merge asa cum vrei si ca nu mai esti un tanar de 16 ani care nu are nicio idee despre ce inseamna o accidentare . In acest moment sunt in forma si sanatos si, ca un fan al multor alte sporturi, asa vreau sa raman si pe viitor. Prin urmare, ma voi opri definitiv, dar e mai bine asa", a transmis Robben.Ajuns la 35 de ani, Arjen Robben a avut o cariera fenomenala, jucand pentru Groningen, PSV, Chelsea Real Madrid si Bayern.Cu exceptia echipei la care s-a lansat, a cucerit numeroase trofee cu toate celelalte, avand un palmares de invidiat.M.D.