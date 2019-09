Un jucator de la Victoria Cluj l-a "copiat" pe Neymar cu o "foarfeca" de zile mari in Liga 4

Ziare.

Darius Sumblea de la Victoria Cluj a devenit cunoscut prin golul sau pe toate retelele de socializare acolo unde reusita sa a devenit viral. Golul a fost marcat in partida cu cei de la Iclod."Maamaaa, ce goluri !!! "Foarfeca" data de Darius Sumblea si "nucleara" fara preluare de la Antonio Matis! FC Victoria Cluj este insa mai mult de atat: e o intreaga echipa, cu jucatori ce au entuziasm, cu un antrenor - Marius Suller - ce are caracter. Avem atat de mult de muncit, sunt echipe in liga 4 mai bune ca noi si mai inchegate. Dar noi credem ca atitudinea e totul! Dati play pentru niste exemple de atitudine", a sunat postarea celor de la Victoria pe pagina acestora de Facebook Cu 2-0 a castigat Victoria meciul de pe teren propriu cu Unirea Iclod, disputat la baza "Ardealul".Echipa lui Marius Suller are punctaj maxim dupa doua etape.La Victoria Cluj va fi legitimat in curand si Ousmane N'Doye, fostul dinamovist, care revine in fotbalul romanesc la 41 de ani.