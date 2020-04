Un jucator de top, revoltat de deciziile luate de la izbucnirea pandemiei de coronavirus

Ziare.

Ministrul sanatatii, Matt Hancock, a declarat joi ca jucatorii de fotbal trebuie sa isi aduca contributia la efortul contra virusului Covid-19 si sa primeasca salarii reduse, in timp ce Premier League a propus o reducere de 30% a veniturilor in perioada in care nu se joaca."Daca guvernul ma contacteaza cu scopul de a ajuta financiar infirmierele sau sa finantez cumpararea de ventilatoare pulmonare, as fi mandru s-o fac, atat timp cat stiu unde vor merge banii, a declarat Rooney, 34 ani, care evolueaza acum la Derby County. Dar modul in care s-au derulat lucrurile este o rusine"."Mai intai, secretarul de stat al sanatatii spune ca jucatorii trebuie sa accepte reduceri salariale. Era disperat sa abata atentia de la modul in care guvernul lui a gestionat aceasta pandemie? Se pare ca au facut asta ca sa-i puna in dificultate pe jucatori, sa-i forteze sa plateasca factura pentru pierderile inregistrate. Oricum am privi situatia, suntem tinte usoare", a adaugat atacantul englez.Rooney sustine ca reducerile salariale ar trebui facute tinand cont de situatia financiara a jucatorilor: "Un jucator poate spune ca isi permite o reducere de 30%, pe cand altul ar putea suporta o taiere de doar 5%. Nu cred ca asta va crea probleme in vestiar".Fotbalul din Anglia a fost suspendat pe termen nedefinit si mai multe cluburi, precum Liverpool si Tottenham, si-au trimis o parte din angajati in somaj partial sau tehnic.Premier League si Asociatia jucatorilor englezi nu au ajuns inca la un acord in privinta reducerilor salariale, dar in Spania, jucatorii lui FC Barcelona si Atletico Madrid au acceptat diminuari de 70%.