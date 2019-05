Un jucator din Liga 1 a fost convocat in lotul unei echipe nationale care participa la Cupa Africii

Ziare.

Boubacar Fofana este numele lui, un fotbalist dorit si de Mihai Teja la FCSB , imediat dupa ce tehnicianul a plecat din Ardeal pentru a semna cu gruparea lui Gigi Becali Fofana a primit o veste excelenta duminica, el fiind inclus in lotul Guineei pentru CAN 2019. Guineea este in grupa B acolo, alaturi de Nigeria si debutantele Madagascar si Burundi.Alaturi de Fofana, din lot mai fac parte fotbalisti cu renume in Europa, printre care amintim pe Amadou Diawara ( Napoli ), Ibrahima Cisse ( Fulham ), Naby Keita (Liverpool), Simon Falette (Eintracht Frankfurt) sau Ibrahima Traore (Borussia M'Gladbach).Iata lotul complet al celor din Guineea:Portari: Naby Yattara (Excelsior, Insulele Reunion), Ibrahima Kone (Pau, Franta), Moussa Camara (Horoya), Aly Keita (Ostersunds, Suedia)Fundasi: Fode Camara (Ajaccio, Franta), Issiaga Sylla (Toulouse, Franta), Ernest Seka (Nancy, Franta), Simon Falette (Eintracht Frankfurt, Germania), Ousmane Sidibe (Beziers, Franta), Baissama Sankoh (Caen, Franta), Mikael Dyrestream (AO Xanthi FC , Grecia), Julian Jeanvier (Brendford, Anglia)Mijlocasi: Amadou Diawara (Napoli, Italia), Ibrahima Cisse (Fulham, Anglia), Boubacar Fofana (Gaz Metan, Romania), Abdoulaye Paye Camara (Horoya), Naby Keita (Liverpool, Anglia), Mady Camara ( Olympiakos , Grecia)Atacanti: Francois Kamano (Bordeaux, Franta), Mohamed Yattara ( Auxerre , Franta), Ibrahima Traore (Borussia M'Gladbach, Germania), Jose Kante (Gimnastic Tarragona, Spania), Idrissa Sylla (Zulte Waregem, Belgia), Fode Koita (Kasimpasa, Turcia), Sory Kaba (Dijon, Franta)Cupa Africii va avea loc in Egipt, in premiera pe timp de vara si cu 24 de echipe, in perioada 21 iunie - 19 iulie.