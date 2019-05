Un mare fotbalist s-a retras cu ochii in lacrimi dupa finala Europa League

Ziare.

Goalkkeperul in varsta de 37 de ani va ramane insa legat de fotbal, urmand a ocupa functia de director sportiv la Arsenal."Sunt mandru de mine si modul in care am evoluat astazi. Am facut tot ce-am putut si n-am regrete", a spus Petr Cech dupa finala pierduta de Arsenal in fata lui Chelsea, cu 1-4.Petr Cech a jucat in cariera sa pentru Chmel Blsany, Sparta Praga, Rennes, Chelsea si Arsenal.A castigat de patru ori titlul in Premier League cu Chelsea, grupare cu care s-a impus si in Liga Campionilor, in 2012, si in Europa League, in 2013.In nationala Cehiei a strans 124 de prezente.I.G.