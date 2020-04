Un nou campionat al lumii se va relua, incepand cu 8 mai. Regulile vor fi extrem de stricte

Ziare.

Ultima liga nationala care a anuntat reluarea jocurilor este cea din Coreea de Sud, incepand cu 8 mai. Totodata, oficialitatile coreene au anuntat un set de masuri extrem de drastice pentru desfasurarea in bune conditiuni a competitiei.Echipele au inceput deja antrenamentele, de aproximativ 2 saptamani, iar in aceasta perioada jucatorii au primit un nou instructaj, care prevede, printre altele, sa nu isi dea mana unul cu altul, dar nici sa nu vorbeasca in timpul meciului, intre ei sau cu arbitrul, dupa cum scrie straitstimes.com In primul meci de pe 8 mai, se vor intalni Jeonbuk Motors si Suwon Bluewings, o restanta din 29 februarie. Pana in acest moment, in Coreea de Sud au fost inregistrate 10.700 de cazuri de coronavirus si 240 de decese.Campionatul din Coreea, care se disputa pe sistemul primavara - toamna, a fost deja suspendat pentru peste 2 luni de zile.In Europa singurul campionat in care se joaca fotbal este cel din Belarus. In Asia mai avem partide care se disputa in Taiwan, Turkmenistan sau Tadjikistan.