Un nou caz de rasism in fotbalul din Italia

Ziare.

com

Balotelli, care a mai fost victima unor incidente rasiste in Italia si Franta, a intrat in colimatorul suporterilor echipei gazda in minutul 60, dupa o actiune pe partea stanga, iar atacantul italian a luat balonul si l-a expediat violent in directia sectorului rezervat suporterilor echipei Hellas Verona, informeaza AFP.Furios, el a aratat prin gesturi ca a auzit si a iesit la marginea terenului indreptandu-se spre poarta veronezilor cu intentia de a parasi terenul. El a fost apoi inconjurat de coechipierii sai, dar si de numerosi jucatori ai Veronei, care au incercat sa-l calmeze si l-au convins sa ramana pe gazon.Meciul a fost intrerupt cateva minute inainte ca un mesaj sa fie citit de crainicul stadionului, precizand ca jucatorii vor intra la vestiare in cazul unui nou incident de acelasi gen.Mesajul a fost fluierat de o mare parte a suporterilor, dar meciul s-a reluat, cu Balottelli ramanand in teren. Fostul atacant al echipei Olympique Marseille a marcat chiar si un gol superb pe final de meci (minutul 85), reducand scorul de la 2-0 la 2-1.La cateva ore dupa meci, Balotelli a postat un mesaj pe contul sau de Instagram, in care le multumeste "colegilor de pe teren, dar si altora pentru solidaritatea" fata de el. "Multumesc din inima. Voi ati aratat ca sunteti barbati adevarati, nu ca cei care neaga evidenta".