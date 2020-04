Un nou fenomen ingrijorator printre fotbalisti

Ziare.

Circa 22% dintre jucatoarele si 13% dintre jucatorii care au participat la un studiu au prezentat simptome de depresie, ca lipsa de interes, lipsa apetitului sau a energiei si stima de sine scazuta, fata de 11%, respectiv 6% intr-un studiu similar realizat in decembrie si ianuarie.Aproximativ 18% dintre jucatoare si 16% dintre jucatori au avut simptome de anxietate generalizata, iar 11% dintre jucatoare si 7,5% dintre jucatori prezinta ambele tipuri de simptome, a indicat FIFPro."Brusc, in fotbal tineri sportivi si sportive trebuie sa faca fata izolarii sociale, intreruperii vietii lor profesionale si indoielilor legate de viitorul lor", a declarat un responsabil medical al FIFPro, Vincent Gouttebarge. "Este o perioada de nesiguranta uriasa pentru jucatori si familiile lor (...)", a adaugat Gouttebarge.La studiul realizat cu ajutorul centrului medical al Universitatii din Amsterdam au participat 1.134 de jucatori, cu varsta medie de 26 de ani, si 468 de jucatoare, cu varsta medie de 23 de ani, din 16 tari.Intr-o nota mai pozitiva, Gouttebarge a afirmat ca aproape 80% dintre acesti jucatori au avut acces la suficiente resurse si au beneficiat de sustinere pentru sanatatea lor mentala, de multe ori prin intermediul federatiilor nationale.Secretarul general al FIFPro, Jonas Baer-Hoffmann, a declarat ca sindicatul nu incearca sa-i prezinte pe fotbalisti ca pe un caz aparte, deoarece este vorba de o problema la nivelul intregii societati.El a mentionat ca multi fotbalisti au avut o situatie financiara precara chiar in cele mai bune perioade."Durata medie a unui contract este de mai putin de doi ani, iar veniturile medii sunt apropiate de cele ale publicului general. Multi depind incredibil de mult de aptitudinile lor fotbalistice si nu sunt pregatiti pentru ce va urma dupa", a spus Baer-Hoffmann.