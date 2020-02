Un nou stadion de cinci stele in Romania: Va fi inaugurat peste cateva luni

Ziare.

Primaria din Arad a anuntat ca a aprobat si ultima transa de finantare, in valoare de 3.5 milioane de euro, astfel ca arena va fi gata in vara."A fost atribuit contractul pentru finalizarea stadionului Francisc Neumann . Ne-am propus ca inaugurarea stadionului sa se poata face in vara. Ne despart numai cateva zile de semnarea contractului, moment in care putem sa ne apucam de treaba, iar echipa fanion a Aradului sa poata disputa primele meciuri , speram noi, din Liga 1 , aici", a declarat primarul interimar al Aradului, Calin Bibart , citat de Sport Arad Noul stadion din Arad va avea o capacitate de 12 mii de locuri si va costa in jur de 15 milioane de euro.Stadionul trebuia sa fie gata in urma cu doi ani, dar lucrarile au intarziat foarte mult.UTA Arad ocupa locul 1 in Liga 2 si are mari sanse sa promoveze in primul esalon din vara.C.S.