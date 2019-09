Un nou stadion de lux in Romania: Orasul nu are echipa nici macar in Liga 3

Ziare.

Primarul orasului Oradea, Ilie Bolojan, a prezentat planurile pentru constructia unui nou stadion, informeaza Bihon.ro Deocamdata s-a stabilit locatia viitoarei arene, la iesirea spre Baile Felix."Pana la finalul acestui an vom derula cateva proceduri in zona respectiva. Vom realiza studiul de fezabilitate cu firma clujeana Dico&Tiganas, care a realizat proiectele stadioanelor Cluj Arena si Ion Oblemenco ", a spus Bolojan.Stadionul va avea o capacitatte intre 15 si 20 de mii de locuri si va fi asemanator cu cel de la Targu Jiu.Costurile nu se cunosc momentan, dar pot varia intre 20 si 40 de milioane de euro.In ce priveste finantarea proiectului, Bolojan a spus ca sunt analizate mai multe variante de parteneriate locale cu fonduri europene sau cu Compania Nationala de INvestitii.Judetul Bihor nu are insa momentan vreo echipa de fotbal nici macar in Liga 3, astfel ca nu se stie care va fi rolul viitorului stadion.C.S.