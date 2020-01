Un nou stadion de lux in Romania: Va avea 30.000 de locuri!

Ziare.

Primarul orasului Timisoara, Nicolae Robu, anunta ca orasul de pe Bega va avea o noua arena, iar startul lucrarilor va fi dat chiar luna aceasta."PORNESTE EFECTIV PROIECTUL "STADION DE 30.000 DE LOCURI LA TIMISOARA"!In preocuparea noastra tenace, incepand din 2012, pt obiectivul Nou Stadion de 30.000 de locuri la Timisoara, am aflat ca s-a dat ordin de incepere a lucrarilor, cu data de 27.01.2020, pt elaborarea Studiului de Prefezabilitate, a Studiului de Fezabilitate si a Altor studii de specialitate, de catre CNI, catre castigatorul licitatiei organizate pe tema de catre CNI, Asocierea SC Lucian Simion Arhitectura SRL si SC Constructii Erbasu SA.Termenul de elaborare si predare a documentatiei la CNI este de 135 de zile, de la data de 27.01.2020. Succes CNI, deopotriva in proiectul 'Stadion' si in proiectul 'Polivalenta', din portofoliul Timisoarei! Din partea noastra, inca o data o spun: aveti tot suportul", a scris Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook.