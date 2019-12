Un nou stadion modern in Romania

Ziare.

Primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, anunta ca in oras va fi construit un nou stadion, dupa ce Compania Nationala de Investitii (CNI) a aprobat finantarea, relateaza Liga2.ro Noul stadion din Ramnicu Valcea va fi ridicat la Vladesti sau pe actualul amplasament."Am depus toate documentele la CNI pentru construirea unui stadion ultramodern la Ramnicu Valcea, avem toate avizele luate. Vom dezbate exact locul unde se va construi acest stadion. Din punctul meu de vedere, ar fi mai bine sa il construim acolo unde este fosta unitate militara de la Vladesti, un stadion cu 5-6 terenuri de antrenament in jur, este foarte aproape de oras, iar ulterior sa il daramam pe actualul si sa extindem Parcul Zavoi", a spus Mircia Gutau, la Gala Fotbalului Valcean, potrivit sursei citate."Ar fi lucrul cel mai frumos pentru oras, dar depindem de finalizarea in timp util a unui schimb de terenuri. Daca nu se va putea face asa, vom face noul stadion pe actualul amplasament, dar ar fi problema ca, pe durata construirii acestuia, unul-doi ani, ar fi impiedicata activitatea sportiva care este acolo. Sunt lucruri ambitioase, pe care mi le-am propus pentru urmatorul mandat", a adaugat acesta.CSM Ramnicu Valcea, club de fotbal infiintat in 2017 si sustinut financiar de primarie, evolueaza in Liga a 4-a.