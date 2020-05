Un nou stadion modern in Romania

Ziare.

Fostul fotbalist Florin Lovin a dezvalui ca patronii lantului de magazine Dedeman, fratii Dragos si Andrei Paval, sunt tentati sa investeasca in fotbalul din Romania.Cei doi intentioneaza sa ridice un stadion cu o capacitate de 25.000 de locuri in orasul lor natal, Bacau."Sunt ezitari, sunt discutii cu fratii Paval, dar cred ca pana la urma se va face ceva", a declarat Florin Lovin la ProX Stadionul ar urma sa fie donat Primariei din Bacau, iar fratii Paval iau in considerare sa investeasca si in echipa locala, care in prezent se afla in Liga a 4-a.Fratii Paval au o avere estimata la 2,5-2,6 miliarde de euro, conform Business Magazin.