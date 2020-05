Un nou stadion modern in Romania: Cand va fi gata si cum arata acum (Video)

Ziare.

Potrivit patronului echipei, noua arena va fi gata anul urmator.Costurile de constructie se ridica la peste 20 de milioane de euro si au fost suportate de Guvernul Ungariei, care sustine aceasta echipa."Suta la suta nu o sa fie gata anul acesta, abia in mai o sa fie gata, anul viitor. Costa peste 20 de milioane de euro stadionul si inca vreo 4 milioane de euro complexul. O sa aiba 8.400 de locuri.Banii sunt de la Guvernul din Ungaria. In noiembrie vrem sa punem gazonul, ca sa fie bine si el, sa nu se rupa. Sa aiba timp sa se prinda", a spus Laszlo Dioszegi pentru Digi Sport Autoritatile din Ungaria investesc tot mai multi bani in fotbalul romanesc, iar noul stadion din Sfantu Gheorghe este doar o mica parte.Maghiarii au construit un complex sportiv si la Miercurea Ciuc si vor sa faca investitii si in Bihor.Ei spera ca prin aceste investitii sa atraga tinerii din zona sa joace in nationala tarii lor.C.S.