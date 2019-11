Un ofiter de politie, pus sub acuzare pentru uciderea unui fost fotbalist englez

Ziare.

Fostul atacant al echipei Aston Villa, in varsta de 48 de ani, a fost retinut de politie in casa tatalui sau, in Telford, pe 15 august 2016. Fostul fotbalist a fost transportat ulterior la spital, unde a decedat.Un alt politist, tot din sectia West Mercia, a fost pus sub acuzare de atac provocator de vatamare corporala in acest caz. Ambii inculpati vor comparea in fata tribunalului din Birmingham in perioada urmatoare.Cei doi au fost pusi sub acuzatie in urma unei anchete independente a Oficiului pentru comportamentul politiei. Numele lor nu au fost facute publice.Rudele lui Dalian Atkinson au relatat ca fostul jucator suferea de mai multe probleme de sanatate, inclusiv, la inima, cand a fost folosita arma cu electrosocuri.Atkinson si-a inceput cariera la Ipswich Town, dupa care a mai jucat la Sheffield Wednesday, Real Sociedad, Aston Villa si Fenerbahce Istanbul si echipe din Arabia Saudita si Coreea de Sud.