Un portar al unui club important din Spania a fost infectat si el cu noul coronavirus

Portarul celor de la Real Sociedad, Alex Remiro, in varsta de 25 de ani, a fost testat si el pozitiv la noul coronavirus, dupa cum informeaza presa spaniola, prin cotidianul AS.Remiro a fost testat pozitiv dupa un test serologic pe care l-a realizat impreuna cu toata echipa basca, miercuri. Din fericire, jucatorul spaniol este pe cale de vindecare, cu o rata destul de mica de transmitere.Portarul este si asimptomatic si va petrece acum mai multe zile in izolare, departe de colegii sai.Tot sambata a fost anuntat si un alt caz de infectare cu SARS CoV 2, in La Liga, un fotbalist de la Atletico Madrid In luna iunie, daca conditiile sanitare vor fi imbunatatite, se va relua si campionatul spaniol de fotbal, acolo unde deja au fost reluate in masa antrenamentele.