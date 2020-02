Un portar din Franta si-a marcat un autogol demn de cascadorii rasului (Video)

On critique souvent le jeu propose en L2, par ignorance je dirais. Il y a aussi des belles actions bien construites, comme ce but marque dans le match entre Caen et Grenoble. Regardez, ca part d'une relance a la main du gardien! pic.twitter.com/ajJnWQYuny - Jonathan Tunik (@JonathanTunik) February 28, 2020

Ziare.

com

Caen a intalnit-o vineri seara pe Grenoble si a castigat cu 2-0, iar goal-keeperul oaspetilor s-a facut de ras. Portarul celor din Grenoble a comis o gafa de proportii in minutul 18, la doar un minut dupa ce echipa sa primise gol din penalti, penalti transformat de Pi in minutul 17.60 de secunde mai tarziu, Maubleu, portarul lui Grenoble, a vrut sa arunce mingea din propriul sau careu la un coechipier, insa balonul a ajuns direct in propria poarta, asa cum puteti vedea mai jos in imagini VIDEO:Grenoble a ratat un penalti in minutul 89 prin Benet, iar partida s-a terminat 2-0 pentru gazde.Caen e pe 11 in Ligue 2, cu 34 de puncte, in timp ce rivala sa de vineri seara este pe locul 9, cu un punct mai mult la activ.