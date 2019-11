Un presedinte de club din Italia si-a demis antrenorul dupa ce echipa a castigat cu 27-0

Ziare.

com

Mai exact, Paolo Brogelli, presedinte al clubului italian de juniori U18 Invictasauro, a decis sa isi dea afara antrenorul, chiar daca echipa sa a castigat ultimul meci cu 27-0.Decizia a fost luata sambata, cand presedintele clubului din Grosseto a lansat o declaratie conform careia maniera de joc a fost o "lipsa de respect" din partea antrenorului si a jucatorilor sai, in fata unui adversar clar inferior."Am invatat cu uimire si regretul din scorului meciului, in care echipa noastra a inscris 27 de goluri . Valorile in fotbalul juvenil nu iti dau voie sa faci asa ceva. Adversarul trebuie sa arat intotdeauna respect, iar acest lucru nu s-a intamplat. Ca presedinte, imi cer scuze fata de echipa Marina. Conducerea noastra a decis sa-i rezilieze contractul antrenorului Riccini. Acesta avea datoria de a antrena copiii, si de a-i educa. Acest lucru nu s-a intamplat", a fost declaratia lui Brogelli, conform portalului football-italia.net Cei de la Invictasauro s-au impus cu 27-0 impotriva celor de la Marino Calcio.D.A.