Un prim fotbalist din campionatul Spaniei a fost diagnosticat cu coronavirus. Si alti patru oameni din lotul Valenciei au fost testati pozitiv UPDATE

UPDATE: Dupa infectarea lui Garay, si alti 4 oameni din lotul si staff-ul Valenciei, au primit rezultat pozitiv la testarea pentru coronavirus. E vorba de doi fotbalisti, Mangala si Gaya, precum si delegatul echipei, Paco Camarasa, dar si un membru din staff-ul medical, Juan Aliaga.

Ziare.

com

Fotbalistul celor de la Valencia, Ezequiel Garay (33 de ani), a fost depistat pozitiv cu coronavirus, fiind primul jucator din La Liga, cu acest diagnostic primit. Fundasul central din Argentina a confirmat pe o retea de socializare faptul ca a contractat virusul."Este clar ca am inceput 2020 intr-un mod rau! Am fost testat pozitiv cu coronavirus! Ma simt foarte bine, iar acum nu trebuie decat sa ascult de sfatul autoritatilor, adica sa ma autoizolez pentru o perioada", a postat un mesaj pe contul sau de Instagram, Garay, fostul jucator si de la Real Madrid In Spania, pana la jucatorul Valenciei, fusesera diagnosticati cu coronavirus doi membri ai staff-ului celor de la Deportivo Alaves. Cei doi sunt asimptomatici si se simt bine.Oricum, campionatul Spaniei a fost suspendat dupa ce in tara din Peninsula Iberica a fost decretata de cateva zile starea de urgenta. Ramane de vazut daca si cum se va relua acest puternic campionat european.D.A.